Doskozil macht Druck: „Kein Vamed-Verkauf!“

Vertrauen in Doskozil

Volle Unterstützung erhält das Land Burgenland von Vamed-Betriebsräten, die den geplanten Verkauf der Reha-Zentren an einen „Heuschreckenfonds“ als „Versagen der Bundesregierung und der Krankenkassen“ bewerten. „Doskozil ist der einzige Landeshauptmann, der in dieser wichtigen Sache den richtigen Blickwinkel hat“, lassen Gerald Mjka, stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft vida und Vorsitzender des Fachbereiches Gesundheit, sowie Harald Steer, Konzernbetriebsratsvorsitzender der Vamed, keine Zweifel offen.