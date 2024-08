„Bei so viel Unterstützung fehlen mir die Worte“

„Mir fehlen ein bisschen die Worte“, konnte Anna-Lena Voplakal ihr Glück kaum fassen, als in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ihre Fundraising-Kampagne auf www.ibelieveinyou.at zu Ende ging – erfolgreich! Das Ziel von 4500 Euro übertrafen ihre 47 Unterstützer um 31 Euro – dazu kommen aber nochmals 1000 Extra-Euros, die ein treuer Partner der GOING FOR GOLD-Aktion des Vorarlberger Skiverbandes zugesagt hatte.