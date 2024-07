Anna-Lenas Skicross-Traum rückt immer näher

GOING FOR GOLD-PARTNER meldete sich

Gute Nachrichten kam dann am Montag auch noch von VSV-Präsident Walter Hlebayna. „Bei mir hat sich einer unserer langjährigen GOING FOR GOLD-Partner gemeldet, der die Story von Anna-Lena gelesen hat“, erzählt er. „Das Unternehmen möchte sie auf ihrem Weg mit 1000 Euro unterstützen.“ Damit würden nur noch 74 Euro fehlen, um das Ziel der Kampagne, die noch acht Tage läuft, zu erreichen. Sollte die angepeilte 4500-Euro-Marke übertroffen werden, wäre Anna-Lena aber sicherlich auch nicht böse...