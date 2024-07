Druckertinte, Filme & Co.: Sind wir am Abo-Limit?

Abomodelle haben mittlerweile nahezu jeden Lebensbereich erreicht, teils auch auf ärgerliche Weise. Neben den üblichen Produkten, wie Musik- und Video-Streamingdiensten und Zeitschriften, gibt es inzwischen Abos für Produkte, bei denen man es nicht erwarten würde. So bieten einige Autohersteller beispielsweise monatliche Abonnements für Funktionen wie Navigation oder Klimaanlage, die einst in einem Fahrzeugpreis enthalten waren. Das aktuellste Beispiel ist Logitech, das an einer „Forever Mouse“ arbeitet – einer Computermaus, die gegen eine monatliche Gebühr abonniert werden kann.