Real gibt Angebot für nächsten Offensivspieler ab

Wechsel nach Leihe

Laut Ausstiegsklausel müssten die Madrilenen allerdings 45 Millionen Euro in die argentinische Hauptstadt überweisen – zu viel, wenn es nach Real geht. Berichten zufolge arbeiten die „Königlichen“ daran, den Preis zu senken. Wie das gelingen soll? Zwar würden die Spanier den 16-Jährigen schon jetzt verpflichten, allerdings direkt wieder an River Plate verleihen. So würde Mastantuono weiterhin Spielpraxis sammeln, um in zwei Jahren nach Europa zu fliegen.