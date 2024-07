Seine sauber! Grünes Licht für Triathlon-Bewerbe

Die Wasserqualität in der Seine hat sich offenbar ausreichend gebessert: Die Triathlon-Bewerbe bei den Olympischen Sommerspielen in Paris können wie nun geplant am Mittwoch stattfinden. Wegen zu schlechter Wasserqualität des Flusses war der ursprünglich für Dienstag geplante Männer-Wettkampf auf Mittwoch verschoben worden.