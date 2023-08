Abtreibungen werden nun im Spital Bregenz möglich

In der Causa Abtreibungsordination in Vorarlberg hat sich die Lage erneut verändert. Wie berichtet, will der einzige Arzt, der in Vorarlberg Abtreibungen durchführt, mit Ende des Jahres in Pension gehen - immerhin ist er schon 71 Jahre alt. Unklar war lange, wie die Ordination weitergeführt werden soll. Nun wurde beschlossen, dass direkt im Spital Bregenz eine private Abtreibungsordination eingerichtet werden soll.