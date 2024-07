Motorrad-Tragödie: Biker pilgern zum Unglücksort

Kerzen am Fahrbahnrand, Unfallmarkierungen mit Spezialkreide auf dem Asphalt, dunkle Spuren von Blutlachen – immer wieder halten Biker an der Unglücksstelle der Geschriebenstein-Bundesstraße an, um nachzusehen, wo genau der tödliche Zusammenstoß zweier Motorradlenker am Samstagabend passiert ist.