Österreicher „zerlegen“ kroatischen Traumstrand

Vor acht Jahren haben die Veranstalter Martin Reitstätter und Lukas Berger Austria goes Zrce ins Leben gerufen, damals noch mit nur knapp 900 Teilnehmern, und der Bewerbung über soziale Medien. Was daraus geworden ist, ist schier unglaublich. Es wurde sich zum Ziel gesetzt, eine Woche zu schaffen, die die perfekte Kombination aus Urlaub und Party ist und vor allem in Zeiten wie diesen für jedermann leistbar ist.