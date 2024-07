Bildstein/Hussl nach drei Rennen auf Rang fünf!

Die Segler Benjamin Bildstein/David Hussl haben einen guten Start in die Olympia-Regatta vor Marseille hingelegt. Das 49er-Duo landete in den drei Wettfahrten am Sonntag bei Leichtwind auf den Rängen drei, fünf und neun (Streichresultat) und liegt nach Tag 1 punktgleich mit den Vierten auf dem fünften Gesamtrang. Lorena Abicht kam nicht zum Einsatz, alle vier geplanten Rennen der iQFoil-Klasse wurden vertagt.