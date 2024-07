Harter Kampf um den Anschluss an die Welt

Reisefreudige Salzburger können sich prinzipiell äußerst glücklich schätzen. Die große Welt ist für sie nur einen Katzensprung entfernt. Es gibt unzählige Möglichkeiten, große Flugdrehkreuze und damit Topanbindungen in alle Himmelsrichtungen zu erhalten. So sind neben dem Airport in der Mozartstadt quasi vor der Haustüre die großen Terminals in Wien und München per Bahn wie Auto in drei Stunden erreichbar. In nur einer Stunde ist man per Direktflug in Frankfurt, immerhin der sechstgrößte Flughafen in ganz Europa. In keiner anderen Landeshauptstadt ist die Auswahl vielfältiger.