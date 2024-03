Kriminalität: „Das Wasser steht uns bis zum Hals“

Die Politik ist am Zug

In Bezug auf die Lösung dieses Problems, sehen unsere UserInnen klar die Regierung in der Verantwortung. Die User wolfgangw und Galaabend schreiben, dass einer der Gründe für die steigende Kriminalitätsrate in Österreich, die mangelnde Kompetenz der Regierung sei. Jestersjake fordert zudem, dass in Anbetracht der Opfer endlich etwas getan werden müsse.