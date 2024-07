Mord an Janine: Prozess startet diesen Dienstag

Ermittlungen der Polizei ergeben, dass die junge Frau am Abend des 2. März in der Wohnung des Zweitangeklagten in Lustenau gefeiert hatte, später ging es nach Fußach, wo Gras geraucht und getrunken wurde. Nach ein paar Stunden fährt Janine G. gemeinsam mit ihrem mutmaßlichen Mörder und dem Wohnungseigentümer zurück nach Lustenau.