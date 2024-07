Fleisch und Wurst nur mehr gegen Kartenzahlung

Zutritt nur mit Bankomatkarte

Die „OÖ-Krone“ wollte von Geschäftsführer Franz Greisinger wissen, was an dem Vorwurf dran ist: „Wir haben in unserer Filiale in Steyr vor etwa einem halben Jahr Personalprobleme bekommen. Deshalb haben wir vier Monate ab 15 Uhr ein Self-Service getestet. Man konnte das Geschäft zwischen 15 und 18 Uhr nur mit Bankomatkarte betreten, sich dort verschweißte Fleisch- und Wurstwaren aussuchen, an der Kassa scannen und anschließend mit Bankomatkarte bezahlen.“