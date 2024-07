UEFA untersucht nun Feier-Eklat von Spanien-Kicker

Morata versuchte auf die Aussage zu reagieren und wies seinen Teamkollegen darauf hin, dass dies problematisch sei und er schließlich ja selbst in England spielte, reagierte Rodri trotzig: „Das ist mir egal.“ Doch Morata selbst, sorgte an diesem Abend selbst für Unmut, besonders in Deutschland. Morata wandte sich mit dem Mikro in der Hand Real-Verteidiger Carvajal zu und begann dabei die DFB-Elf und ihren Youngster Jamal Musiala zu verhöhnen. „Na, Pitbull, wo ist Musiala? Wo ist er?“, fragte er in Richtung des Verteidigers.