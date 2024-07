„Olympia kann dir niemand mehr wegnehmen“

Mittlerweile kann sich Christina auch ohne ihre beste Partnerin an der Seite durchsetzen. Seit zwei Jahren fahren die Zwillinge in verschiedenen Profi-Teams. Christina bestreitet bei den Spielen in Paris nicht nur beide Radbewerbe, sie darf sich als ausgewiesene Klassiker-Spezialistin und WM-Fünfte auch in beiden Wettkämpfen Chancen ausrechnen: „Ich freue mich einfach auf beide Rennen.“