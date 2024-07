Mutter unter Tränen: „Ja, es war ein Fehler“

„Spazieren gehen war nicht geplant“

„Es war nicht geplant, dass wir Dominik alleine lassen“, so der 39-jährige. „Wir wollten nur was vom Auto holen, als er eingeschlafen war, aber dann war die Batterie zum Autoschlüssel kaputt. Dann meinte ich spontan: ,Gehen wir eine Runde‘“, berichtet der Ziehvater vorm Richter. „Das zeitliche Gefühl hat uns im Stich gelassen.“ „Warum haben Sie das Zimmer versperrt?“, fragte der Richter. „Das machten wir immer, wenn wir etwa was heruntertrugen, rauf holten oder wenn ich eine Steckdose montiert habe. Falls er aufwacht und uns nachläuft. Das war als Schutz gedacht“, so der 39-Jährige, der zum Vorfall am 2. März meinte: „Ich kann mir nicht erklären, warum wir beide so deppert waren.“