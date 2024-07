Mutter von totem Dominik (5) droht nun Haftstrafe

Am 3. März brach für eine kleine Familie in Linz die Welt zusammen: An diesem Nachmittag kletterte Dominik (5) in seinem Kinderzimmer zu einem Fenster hoch, dürfte sich dabei zu weit nach draußen gelehnt und das Gleichgewicht verloren haben – und stürzte aus dem vierten Stock in den Tod – die „Krone“ berichtete. Als die Mutter (36) vom Unfall ihres Sohnes erfuhr, brach sie zusammen.