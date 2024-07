Passagierflut führt wieder zu mehr Schmuggel

Cannabis & Co.: Große Mengen an Suchtgift sichergestellt

Bei nur 20 Drogen-Aufgriffen fand man 120 Kilo Suchtgift, darunter 3,9 kg Cannabis und 120 kg Khat sowie 77 Stück psychotroper Stoffe. In einer Postsendung aus Bangkok griffen die Zöllner der mobilen Kontrolleinheit Anfang März rund 1,8 Kilo Cannabis auf. Mitte Mai stellten sie 120 Kilo Khat aus Tel Aviv sicher. Bei Khat handelt es sich um eine Pflanze, die eine stimulierende Wirkung ähnlich zu MDMA (Ecstasy) hat. Da diese nur in weiter entfernten Gegenden vorkommt, wird sie meist in Flugzeugen transportiert. Neben Rauschgift sind auch zahlreiche verbotene Medikamente im Umlauf: Gefälschte bzw. illegale Arzneiwaren wurden 352 Kilo bzw. 4.969 Stück sichergestellt.