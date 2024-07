Mit 266 km/h absichtlich ins Radar gerast

„Der BMW M3 aus der Gruppe hatte innerhalb von zwei Wochen 13 Mal das Tempolimit weit überschritten. Eine Messstelle auf der Umfahrung Schützen am Gebirge zeigte 244 km/h als Höchstgeschwindigkeit an, eine weitere auf der A3 exakt 251 km/h“, so die Aufzeichnungen der Behörde. Die anderen drei Boliden aus dem Raser-Quartett wurden auf den selben Strecken sogar mit 259 und 266 km/h „geblitzt“.