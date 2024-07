Goggia schlägt Alarm: „Schmerz verschwindet nicht“

Ihr Trainer Gianluca Rulfi spricht unterdessen schon von einem möglichen Worst-Case-Szenario. So könnte Goggia die gesamte Saison verpassen und damit auch die WM in Saalbach-Hinterglemm. Dafür soll der Fokus dann voll und ganz auf Olympia 2026 gelegt werden. Es sei derzeit auf jeden Fall eine Überlegung wert, so die Ski-Rennläuferin, denn es sei mit Sicherheit die schlimmste Verletzung, die sie je erlebt habe.