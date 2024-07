Kluger „Rotzbua“ freut sich auf eine Linzer Torte

Hast du eine klassische Gesangsausbildung gemacht?

Ich habe als Kind in dem Chor ein bisschen was gelernt, das war aber alles. Ich glaube nicht, dass man eine Gesangsausbildung braucht. Gerade wenn die Stimme nicht ausgebildet ist, ist sie besonders. Was man braucht, ist ein Mentor, der einen an die Hand nimmt. Denn am Anfang macht man eigentlich immer viele Fehler.