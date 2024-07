Der Rad-Alaba will nun aus dem Schatten treten

Nach fast 3500 Kilometern und 52.230 Höhenmetern erreichte der Klagenfurter Radprofi Marco Haller gestern mit dem Zeitfahren in Nizza zum neunten Mal das Ziel bei der Tour de France. Und sein nächstes Frankreich-Abenteuer lässt nicht lange auf sich warten. Denn am 3. August steht bei den Olympischen Spielen in Paris das Straßenrennen an – mit Haller und Felix Großschartner (OÖ). „Meine ganze Karriere lang habe ich auf diesen Moment gewartet. In London 2012 wurde ich nicht nominiert, danach in Rio und Tokio war der Kurs zu schwierig“, meint Haller.