Pogacar triumphiert auch bei letzter Bergankunft

Gall auf Platz 26

Gall hatte sich in einer chaotischen Anfangsphase erfolglos bemüht, Teil einer Ausreißergruppe zu werden. Zu Beginn des letzten Anstiegs konnte der Osttiroler das Tempo der Gruppe mit den Top-Fahrern nicht mitgehen, er kam schließlich 7:11 Minuten nach Pogacar als 26. ins Ziel. In der Gesamtwertung machte Gall aber einen Platz gut und geht als 13. mit 38:41 Minuten Rückstand in die Schlussetappe. „Letzte Etappe, wie erwartet von Anfang an Vollgas. Ich habe versucht, in die Gruppe zu gehen, meine Beine haben dafür nicht ganz gereicht. Ich habe mich am Anfang ganz okay gefühlt, zwischendurch sehr schlecht, am Schlussanstieg bin ich mein eigenes Tempo gefahren“, resümierte Gall den Tag.