Sellner dabei: Identitäre marschieren durch Wien

Grüne kritisieren Beteiligung der FPÖ

Kritik am Aufmarsch der Identitäten kommt von den Grünen. Sie bezichtigen die FPÖ, sich am Aufmarsch aktiv zu beteiligen. „So wie im Jahr zuvor traten wieder zahlreiche FPÖ-Funktionäre bei der Demonstration in Erscheinung. Die rechtsextreme FPÖ und die rechtsextremen Identitären sind eine Gefahr für die Demokratie und das Leben in Freiheit, wie wir es kennen. Umso wichtiger ist es, nicht nur die Stimme gegen diese Politik der Menschenfeindlichkeit zu erheben, sondern entschieden gegen Rechtsextremismus aufzutreten“, sagt Eva Blimlinger, gedenkpolitische Sprecherin der Grünen.