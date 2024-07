Erste große Hitzewelle ging mit Rekord zu Ende

Zwischen den Jahren 1961 und 1990 gab es in Kärnten noch durchschnittlich sechs sogenannte Hitzetage pro Jahr. Heuer wurden in Klagenfurt allein in der ersten Sommerhälfte schon 15 Tage gezählt, an denen das Thermometer über 30 Grad angezeigt hat, davon elf hintereinander. „Das ist tatsächlich ein neuer Rekord. Bisher gab es höchstens zehn aufeinanderfolgende Tage. In Ferlach waren es heuer sogar zwölf“, erklärt der Meteorologe Paul Rainer von GeoSphere. „2010 wurden dort 16 Hitzetage am Stück gemessen.“