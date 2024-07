Hinter den Kulissen: So funktioniert ein Flughafen

Der Schweiß rinnt, der Laderaum füllt sich: Ein vollbepackter Koffer nach dem anderen wird gescannt, vom Transportwagen auf das kleine Förderband gelegt und verschwindet dann im Bauch des Flugzeugs, das in wenigen Minuten in Richtung Frankfurt abheben wird. Die Gepäckstücke lassen erahnen: Da geht es für viele Passagiere weiter in den Sommerurlaub.