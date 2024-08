Tag des Bieres: Wie sind Ihre Trinkgewohnheiten?

Welche Rolle spielt Bier in Ihrem Leben? Sehen Sie es gewissermaßen als österreichisches Kulturgut an? Welches Land hat Ihrer Ansicht nach die besten Biere und warum? Gibt es bestimmte Biersorten, die Sie bevorzugen? Was denken Sie über die gesellschaftliche Bedeutung von Bier, insbesondere in Österreich? Schreiben Sie uns am Tag des Bieres alles, was Sie zu diesem Thema zu sagen haben, gern in die Kommentarsektion. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge! Prost!