Richterin: „Herr Boateng ist kein Frauenschläger!“

Im Namen des Volkes! Punkt 11.15 Uhr sauste am Freitag in München der Hammer des Landesgerichts auf Jérôme Boateng nieder. Der LASK-Star wurde wegen Körperverletzung an der Mutter seiner Zwillingsmädchen (13) zum dritten Mal verurteilt. Fraglich nur, ob dieses Urteil nun rechtskräftig wird.