Belgier Campeanerts gewinnt 18. Etappe im Sprint!

Am Freitag stehen 144,6 Kilometer von Embrun in das Skigebiet Isola 2000 auf dem Programm. Vor dem 16 Kilometer langen Schlussanstieg sind mit dem Col de Vars und der Cime de la Bonette zwei Berge der höchsten Kategorie zu absolvieren. Letzterer wird mit 2802 Metern Seehöhe der höchste Punkt, der jemals in der Geschichte der Tour de France überfahren worden ist. Am Samstag folgt noch eine Bergetappe mit etwas weniger langen Anstiegen, ehe am Sonntag das abschließende Zeitfahren in Nizza ansteht.