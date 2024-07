Profiler mit App und Landkarten auf Verbrecherjagd

Autoeinbrecher in der Donaustadt wohl Serientäter

Beim Besuch der „Krone“ im Büro 4.5 zeigte die App etwa 52 Autoeinbrüche innerhalb eines Tages in der Wiener Donaustadt an. Da sich fast alle an einer Straße ereigneten, gehen die Experten von einer mutmaßlichen Serie aus. Ein weiteres Beispiel: Als ein Brandstifter die Polizei in Atem hielt, schaffte es die Abteilung, via geografischer Anhaltspunkte den Arbeitsweg des Verdächtigen zu rekonstruieren. Tage später gelang es, ihn mit montierten Kameras zu überführen.