ÖFB-Elf klettert in FIFA-Weltrangliste nach oben

Für die Österreicher, die nun die Qualifikation für die WM 2026 in Nordamerika anpeilen, geht es im September mit den nächsten Partien der Nations League weiter. Der Start erfolgt am 6. September in Ljubljana gegen EM-Achtelfinalist Slowenien (Weltranglisten-52.), drei Tage später geht es ebenfalls auswärts in Oslo gegen Erling Haaland und seine Norweger (50.). Dritter Gruppengegner ist Kasachstan (109.).