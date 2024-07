ÖFB-Elf bestreitet Slowenien-Heimspiel in Wien

Österreichs Fußball-Männer bestreiten das abschließende Nations-League-Spiel am 17. November (18.00 Uhr) gegen Slowenien im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Das gab der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Montag bekannt. Die Tickets dafür sowie für die beiden vorangehenden Heimspiele in Linz gehen ab Donnerstag in den öffentlichen Verkauf.