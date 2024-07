Schon wieder Haiangriff vor Australiens Westküste

Heuer bislang keine Todesopfer

Offiziellen Statistiken zufolge gab es im vergangenen Jahr etwa ein Dutzend Haiangriffe in Down Under, bei denen die Opfer verletzt wurden. Vier weitere Attacken endeten tödlich. In diesem Jahr gab es bisher etwa ein halbes Dutzend Angriffe, bisher ohne Todesopfer.