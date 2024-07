Mann vor Australiens Westküste von Hai angegriffen

Der Vorfall am Montagvormittag (Ortszeit) ereignete sich rund 60 Kilometer von dem entdeckten Walkadaver entfernt. Der Mann wurde in der Nähe von Coral Bay beim Speerfischen plötzlich von einem Hai angegriffen und verletzt. Er ist außer Lebensgefahr und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Um welche Art von Hai es sich handelte, war zunächst unklar.