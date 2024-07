Der eigene Garten als kühlende Sommeroase

Und so geht’s:

Was Sie brauchen, sind essbare Blumen – dazu gehören etwa kleine Rosen, Lavendel, Malven, Kornblumen, Gänseblümchen, Salbei, Nachtkerze, Phlox (es gibt eine Vielzahl an essbaren Blüten!) oder auch Minzblätter. Geben Sie diese je nach Lust und Geschmack in einen Eiswürfelbehälter und befüllen Sie diesen zur Hälfte mit Wasser. Wer es lieber fruchtig mag, kann an Stelle der Blumen gerne auch Früchte wie Heidelbeeren oder Himbeeren verwenden. Lassen Sie das Wasser im Behälter leicht anfrieren und füllen Sie diesen dann zur Gänze auf – entweder mit Wasser, oder mit transparenten Säften, die den Eiswürfeln zusätzlich Geschmack verleihen.