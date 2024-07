„Früher oder später saufe ich mich zu Tode!“

Der 37-jährige Tscheche spielte von 2008 bis 2011 für Eintracht Frankfurt in der deutschen Fußball-Bundesliga, kam auf 16 Tore und 14 Vorlagen in 96 Partien. Danach heuerte er 16 Monate in der 2. Bundesliga bei Energie Cottbus an. Nach weiteren Stationen in Tschechien beendete er 2017 seine Karriere.