Kate und William gratulieren mit besonderem Foto

Das Foto entstand zum 75. Geburtstag von Camilla in ihrem Garten in ihrem Haus in Wiltshire und zierte anschließend das Cover des Magazins „Country Life“. Die Königin selbst, die zu diesem Zeitpunkt noch Herzogin von Cornwall war, war es, die damals den Wunsch äußerte, von ihrer Schwiegertochter fotografiert zu werden.