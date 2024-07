DFL prüft: Pyrotechnik bald kein Verbrechen mehr?

Wer zündelt, muss zahlen! Bislang waren Vereine stets an die Kasse gebeten worden, wenn sich Zuschauer nicht an die Bestimmungen in den deutschen Stadien hielten. Die erwünschte Reaktion, Ultras würden aufhören, Bengalfackeln auf die Zuschauerränge zu schmuggeln, blieb allerdings aus, trotz des Verbots hüllten sich die Stadien regelmäßig in bunten Rauch, die Vereine mussten weiterhin zahlen,