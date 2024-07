Philipsen holt letzte Flachetappe ++ Girmay stürzt

„Jeder Etappensieg ist schwierig zu holen!“

Girmay stürzte in einem Kreisverkehr, verletzte sich dabei offensichtlich aber nur leicht und wurde von Intermarche-Teamkollegen ins Ziel geleitet. „Ich hoffe, dass er okay ist. Er hat es sich nicht verdient, so zu verlieren“, sagte Philipsen, der vor dem Deutschen Phil Bauhaus und dem Norweger Alexander Kristoff triumphierte. „Jeder Etappensieg ist schwierig zu holen, also können wir stolz sein.“ Sprint-Oldie Mark Cavendish, der bereits 2008 in Nimes gewonnen hatte, konnte nicht in die Entscheidung eingreifen.