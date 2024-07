Zufall ist die letzte Chance im Fall Helga W.

Todeserklärung frühestens nach zehn Jahren möglich

Für die Angehörigen bleibt damit die große Ungewissheit, was mit der Ehefrau und Mutter passiert ist. Rechtlich gesehen gilt Helga W. als verschollen und kann erst „nach mehr als zehnjähriger nachrichtenloser Abwesenheit“ für tot erklärt werden. Eine frühere gerichtliche „Beweisführung des Todes“ ist in solchen Fällen nur dann möglich, wenn Zeugen ein Unglück beobachtet haben oder sich die vermisste Person zum Zeitpunkt des Verschwindens nachweislich in Lebensgefahr befunden hat – etwa in einem Katastrophengebiet.