Erneut Vorfall am Yppenplatz: Mann (39) attackiert

Nach dem Vorfall am Sonntag gab es am Montagabend erneut eine gewalttätige Auseinandersetzung am Yppenplatz in Wien. Diesmal schlug ein 39-jähriger Mann einem 15-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Kurze Zeit später attackierte der Teenager den älteren Mann mit einem Stanleymesser am selben Ort.