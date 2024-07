Rad-Profi Gall: „Bin schweißgebadet aufgewacht“

Neben dem Fokus auf das Gesamtklassement hat er auch einen neuerlichen Etappensieg noch nicht abgeschrieben. Dafür bieten sich in den Alpen noch mehrere Chancen, aber kaum im direkten Kampf gegen Pogacar und dessen Verfolger Jonas Vingegaard. „Aus der Favoritengruppe heraus ist das nicht wirklich realistisch. Ein Etappensieg ist nur über eine Ausreißergruppe möglich“, sagte Gall. Am ehesten könnte das bei den Bergankünften in Isola am Freitag nach der Bonette und am Col de la Couillole am Samstag klappen. Im abschließenden Bergzeitfahren nach Nizza wird er wegen Schwächen in dieser Disziplin nicht im Kampf um die Spitzenränge eingreifen können.