Bei Pogacar-Sieg: Gall nähert sich den Top-10!

Die nächste Herausforderung wartet schon

Die Etappe mit mehr als 4.000 Höhenmetern begann vergleichsweise ruhig. An der Spitze setzte sich eine Gruppe um Bora-Helfer Marco Haller ab, der 33-Jährige vom Red-Bull-Rennstall wurde aber früh am Col du Tourmalet wieder eingeholt. Das UAE-Team, das ohne den an Corona erkrankten Kletterspezialisten Juan Ayuso auskommen musste, kontrollierte das Rennen mit einem flotten Tempo. Gall kam aber locker über die ersten beiden Berge und hielt sich auch am etwa 10 km langen Schlussanstieg lange in der Spitzengruppe.