Hansi Flick holt Ex-Austrianer zum FC Barcelona

„Ich bin dankbar für fünf intensive Jahre beim DFB, in denen ich viel gelernt habe. Sei es auf zahlreichen Hospitationen im In- und Ausland oder beim Entwickeln des Abwehrspieler-Programms. Mit den besten Nachwuchsspielern des Landes zu arbeiten, war mir stets eine Ehre. Wir haben Siege zusammen gefeiert und Niederlagen verarbeitet, es gab Höhen und Tiefen. Was bleibt, ist das enge Verhältnis zu all meinen Trainerkollegen aus dem U-Bereich des DFB. Im Fußball sieht man sich immer mehrmals, auf Wiedersehen“, wird er in der Mitteilung des DFB zitiert.