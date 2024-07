Land geht nun das Problem mit Gemeindefinanzen an

129 Kommunen in OÖ im Härteausgleich

Für Lindner sind diese längst klar: „Die finanzielle Lage der Städte und Gemeinden in Oberösterreich ist erdrückend.“ Er bezieht sich dabei auf die Tatsache, dass 129 Kommunen in OÖ im Härteausgleich sind - und auf ein bundesweites Bonitäts-Ranking des Zentrums für Verwaltungsforschung. Dieses zeige, dass nur vier Gemeinden aus OÖ unter den ersten 100 rangieren.