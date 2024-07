Kein Platz für Luxus und eine Treppe ins Nichts

Dort, wo England am Sonntag spätabends eine historische Party feiern will, warf die „Krone“ im Vorfeld des EM-Endspiels einen ersten Blick rein – in jene Kabine, in welcher Harry Kane und Co. am Finaltag Platz nehmen werden. Und wo knapp 72 Stunden davor noch wenig auf das Eintreffen der Superstars der „Three Lions“ hinwies. Abgesehen von einem Plakat, das eine englische Schulklasse aus West-Sussex hinterließ, mit Unterschriften und Glückwünschen der SchülerInnen.