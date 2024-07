Kurioses Versprechen – bei Titel werden Haare rot

„Meine Frau würde mich umbringen“

Wobei „Cucu“, so der Spitzname des Verteidigers, gesteht: „Ich würde es ja auch zulassen, dass man mir die Haare schneidet, wenn wir die EM gewinnen. Aber meine Frau würde mich umbringen. Ihr gefallen meine Haare so.“ Schuld an seinem lockigen Look ist übrigens die Frau Mama: „Als Kind entscheidet die Mutter über deine Frisur“, erzählt Cucurella. „Ich habe damit Fußball gespielt, und es lief gut, die Leute haben mich wegen meiner Haare erkannt – also lasse ich sie wachsen.“