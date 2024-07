Vision für Zug von Linz nach Prag in 150 Minuten

In Anlehnung an die erfolgreiche Bürgerinitiative „Pro S…10“ wurde im Mühlviertel gestern, Donnerstag, die überparteiliche Initiative „Pro Summerauerbahn“ gegründet. Statt einer Schnellstraße geht es diesmal um den Ausbau der 61Kilometer langen Zugstrecke von Linz nach Summerau. Wie berichtet, wurde das Projekt im „Zielnetz 2040“ von ÖBB und Infrastrukturministerium nicht berücksichtigt. Die Verkürzung der Fahrzeit von Linz nach Prag von derzeit drei Stunden und 40 Minuten auf zweieinhalb Stunden rückt in weite Ferne.