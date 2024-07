Moskau seit Langem wieder mit Drohne attackiert

Am Donnerstag wurde die Einnahme einer weiteren Ortschaft gemeldet. Das Dorf liegt in der Nähe eines Frontabschnitts, in welchem die russischen Truppen in den vergangenen Wochen schnelle Geländegewinne erzielt haben. Nach ukrainischen Angaben sind die aktuellen Kämpfe in der Region Donezk derzeit die heftigsten an der gesamten Frontlinie. Das ukrainische Heer hat mit einem Mangel an Munition und Waffen zu kämpfen. Putin fordert, dass sich die ukrainischen Truppen aus den vier von ihm für annektiert erklärten Regionen zurückziehen müssten, um Frieden zu bekommen.